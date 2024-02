La benzina in modalità servito ha già sfondato il tetto psicologico del 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con l'aggravante che i ... (iltempo)

La SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 19 febbraio 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Juventus , che si disputerà il ... (terzotemponapoli)

Il prezzo è il valore economico di un bene o servizio espresso in moneta corrente in un dato tempo e luogo, che varia in base a modificazioni della domanda e offerta, e deve corrispondere al rapporto fra il ricavo totale desiderato dall'azienda da quella merce e il quantitativo prodotto:

Prezzi del petrolio in calo, Brent sotto 83 dollari Agenzia ANSA

Assicurazione auto, arriva l'SOS del garante dell'assicurato: 'prezzi fuori controllo' Everyeye Auto

Prezzi del petrolio in calo, Brent sotto 83 dollari: Sono in calo questa mattina i prezzi del petrolio. Il contratto di marzo del Wti americano arretra dello 0,64% a 78,68 dollari al barile. Quello di aprile sul Brent perde lo 0,66% scendendo poco sotto ...

Capitan Findus taglia i prezzi del 20 per cento per tutto il 2024: Dopo Barilla anche Findus Italia riduce i prezzi e lo fa sugli iconici bastoncini di merluzzo, che vengono ribassati del 20 per cento per tutto l’anno. E l’iniziativa è già sugli scaffali della Gdo.

Dragon's Dogma 2 è il primo gioco Capcom a 80€ e non pare sarà l'ultimo: Dragon's Dogma 2 costerà più di altri giochi di Capcom e arriverà ad 80€. Non pare inoltre che sarà l'ultimo titolo a proporre questo prezzo al lancio.