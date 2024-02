Presa Diretta riparte con la ‘Democrazia sotto attacco’

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 19 febbraio 2024)Nuovo ciclo per. Il programma di Riccardo Iaconacon una puntata dedicata alla crisi della democrazia, in onda stasera, lunedì 19 febbraio, alle 21.20 su Rai 3. “Democraziaattacco” non solo perché ovunque aumentano i regimi autoritari, ma perché i principi democratici arretrano su molti fronti. Si comincia con un viaggio in Ungheria, Paese osservato speciale dalle istituzioni comunitarie a causa delle continue violazioni dello stato di diritto e in Polonia che ha recentemente cambiato rotta con la vittoria dei partiti moderati alle elezioni dello scorso ottobre, ma che in passato più volte è stata richiamata all’ordine dall’Unione Europea per non aver rispettato i principi democratici. E ancora in Italia, in Basilicata, tra ...