Presa Diretta | le anticipazioni della puntata di stasera | 19 febbraio 2024 | su Rai 3

(Di lunedì 19 febbraio 2024)e servizi19su Rai 3 Questa sera, lunedì 19, va in onda in prima serata, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 21,20. Di seguito lee i servizinuovadi, in onda lunedì 19alle ore 21,20 su Rai 3. I servizi e le inchieste diOtto ...

Per la prima serata in tv, lunedì 19 febbraio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “ Gloria ”, con Sabrina Ferilli e Massimo Ghini. Gloria ... (bergamonews)

Presa Diretta Nuovo ciclo per Presa Diretta . Il programma di Riccardo Iacona riparte con una puntata dedicata alla crisi della democrazia, in ... (davidemaggio)

Ictus, l'ospedale Ca' Foncello si conferma centro d'eccellenza: ... responsabile della Stroke Unit della Neurologia del Ca' Foncello, diretta dal dr Domenico Marco ... 'La riconferma a 'Centro Platinum' è stata ottenuta grazie alla rapidità di presa in carico dei ...

" Madre mai ", la scelta consapevole di non mettere al mondo i figli: Come ci si difende da questa pressione chi, come lei, ma anche molte altre donne, non sentono nella maternità una via obbligata " Io madre mai è una storia che tenta di raccontare 'in presa diretta' ...

Gloria comincia a lottare con i sensi di colpa: anticipazioni sulla seconda puntata della fiction: Nell' episodio 4 , intitolato Rivelazioni , Gloria viene presa dal senso di colpa ma ha paura che ... RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta , oppure on demand . ...