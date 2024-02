Prende una multa per divieto di sosta ma nella foto si vede che sta facendo il ticket | deve pagarla

(Di lunedì 19 febbraio 2024)to per non aver pagato laa Milano, ma ladella Polizia locale lo immortala mentre sta acquistando il(e ha anche la ricevuta). Per pochi minutipagare la sanzione.

Caos Napoli, via anche Mazzarri per gli errori di De Laurentiis: Una serie di errori con la firma di Aurelio De Laurentiis, l'artefice del ritorno al tricolore ... Calzona prende il posto di Mazzarri, che a sua volta aveva preso il posto di Garcia che era stato il ...

I giovani under 25 non usano più i contanti, preferiscono le app: ... ma non è una delle molle principali, visto anche che i costi legati alle carte 'fisiche' sono ... E prende sempre più piede il sistema del "compra ora, paga dopo" ( buy now pay later ), un finanziamento ...

San Giovanni Teatino ha un nuovo ispettore ambientale: si occuperà di vigilare sul conferimento dei rifiuti e segnalare le violazioni: A San Giovanni Teatino prende servizio l'ispettore ambientale comunale, che avrà il compito di prevenire e reprimere ... Questa nuova figura è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, alla ...