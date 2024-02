Prénatal al fianco della Fondazione per la Natalità verso gli Stati Generali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. - (Demografica/Adnkronos) - Anchesarà presente alla IV edizione degli, in programma all'AuditoriumConciliazione di Roma il 9 e 10 maggio, e accompagnerà tutte le tappe del Tour, che partirà da Bologna domani 20 febbraio. L'azienda di prodotti per l'infanzia conferma così il sostegno allaper la, che promuove le iniziative. Il tour, che toccherà con focus locali anche Palermo, Roma, Milano e Venezia, nasce per ascoltare le richieste di cittadini e istituzioni locali e capire l'impatto che l'inverno demografico ha su alcuni territori del Paese, coinvolgendo attivamente le regioni, le associazioni del territorio e gli ...