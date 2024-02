Preghiera del mattino del 19 Febbraio 2024 | “Parla al mio cuore Signore”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito,, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi unnuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

La popolazione di Voltri sconvolta per la guerra invoca la Madonna delle Grazie che non indugia un attimo, prontamente interviene e scaccia gli ... (lalucedimaria)

La preghiera è una delle pratiche comuni in molte religioni. Essa consiste nel rivolgersi alla dimensione del sacro con la parola o con il pensiero; gli scopi della preghiera possono essere molteplici: invocare, chiedere un aiuto, chiedere una grazia, chiedere perdono, lodare, ringraziare, santificare, o esprimere devozione o abbandono. La preghiera è solitamente considerata come il momento in cui una persona 'parla' al sacro, mentre la fase inversa è la meditazione, durante la quale è il sacro che 'parla' alla persona.

Preghiera del Mattino LUNEDI 19 FEBBRAIO 2024 Lodi Lunedì I Settimana di Quaresima La Luce di Cristo

La Parola in centoparole - Commento al Vangelo del 19 Febbraio 2024 - Cerco il Tuo volto

Hai salvato un nuovo articolo: L'ultimo banco non è un ricordo del passato, ma una condizione esistenziale dalla quale scappare o ripartire... Soprattutto il lunedì." "Ultimo Banco" è la nuova rubrica di Alessandro D'Avenia sul ...

LETTURE/ Anselm Schott e il piccolo messale che “insegnò” la fede a Ratzinger: le fonti della religiosità di Ratzinger si possono far risalire ad un libro di preghiere che ha fatto la storia del cattolicesimo in Baviera e non solo ...

Strage di Palermo, i messaggi choc del 16enne agli amici prima di essere ucciso: «Nella mia casa succedono cose strane»: La 17enne, arrestata con il padre e altri due invasati, spiega agli inquirenti i giorni nella villetta degli orrori. Ora è caccia ai complici della setta ...