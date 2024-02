Ponte Buggianese Tuttocuoio di forza Martinelli non basta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024): Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Rumorini (17’ st Centonze), Papi, Rossi (23’ st Princiotta), Severi (43’ st Fiscella), Massaro (38’ st Turini), Solari, Caggianese (23’ st Campagna). A disp. Iacoponi , Battaglia, Mustone, Ratti. All. Sena.: Rizzato; Palmese, Belluomini (35’ st Chiti), Zocco (20’ st Zani), Kapidani (1’ st Ferrari),, Giannini, Birindelli (39’ st Seghi), Granucci, Nardi, Pievani (1’ st Sali). A disp. Santalucia, Passaretta. All. Gutili. Arbitro: Burgassi di Firenze. Marcatori: 7’ Caggianese, 19’ st Massaro, 32’ st. Note: espulso all’11’ Marcon (T) per gioco pericoloso. Ilbatte per 2-1 un...