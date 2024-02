Polonia | ' situazione drammatica | per Kiev forse è tardi'

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Lain Ucraina sta diventando. Come sappiamo, Avdiivka è già caduta, i russi stanno attaccando in diverse direzioni eè quasi già troppo". Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Radek Sikorski, specificando di aver chiesto ai suoi colleghi europei che si prendesse una decisione sulle forniture di munizioni a. "Mi dispiace dover dire che non ci sono stati progressi" su questo dossier, ha aggiunto, spiegando che "ci sono Paesi che stanno ancora bloccando la creazione di una linea speciale di finanziamento per la difesa dell'Ucraina nel fondo europeo per la Pace".

Elezioni europee 2024, previsioni risultati: chi vincerà: ... 9 seggi Forza Italia : 4 seggi Azione : 4 seggi Svp : 1 seggio Naturalmente la situazione in ... Se consideriamo la forza del centrodestra in Polonia , Ungheria , Paesi - Bassi , Grecia e Svezia , ecco ...

Green Border, l'Europa finisce a Varsavia: ...per far ottenere l'asilo politico ai migranti dispersi nelle foreste al confine tra Polonia e ... Amina, la madre, è amorevole e cerca di mantenere il suo ruolo rassicurante anche in una situazione così ...

Le Capitali - Sale la destra europea nei sondaggi: ... UE : Il Consiglio Affari esteri si riunisce per discutere della situazione in Medio Oriente, della ... dell'UNICEF, dell'UA e dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Polonia; Il commissario per la ...