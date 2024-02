Poker Portuense Vittoria ad Anzola per il quarto posto

(Di lunedì 19 febbraio 2024)vino 0VINO: Gagliardi, Naini, Kaba, Martino, Bettini, Benuzzi (13’ st Ezechia), Bertinelli (13’ st Colace, 48’ st Migliacci), Barattini, Cassano (7’ st Prisco), Masetti (20’ st Mattioli), Scaglione. All.: Lanfranchi.: Piovaccari, Marconi, Sorrentino, Pansini, Sarto (34’ st Sovrani), Bolognesi, Orlandi, Formigoni, Melandri (30’ st Schincaglia), Pierfederici (45’ st Sgambati), Fantoni (15’ st Allegrucci). All.: Mariani. Arbitro: Pecoro di Cesena. Reti: 18’ pt Pierfederici (P), 27’ pt Fantoni (P), 31’ pt Orlandi (P), 42’ st Allegrucci (P). Note: ammoniti: Migliacci (A), Marconi (P), Melandri (P), Sorghini (P). SeccodellaEtrusca sul campo dell’vino. I padroni di casa, dopo l’ottimo pareggio di Mesola, ...

Assolo Portuense. Poker di vittorie. Continua la risalita Quotidiano Sportivo

Portuense in sella, rimpianto Comacchiese. Per il Mesola un pareggio che non basta: E’ la Portuense la regina d’inverno ... All’andata la formazione dell’Appennino bolognese aveva calato il poker, al "Raibosola" la Comacchiese è stata rimontata come sempre nel finale. "Dieci minuti ...