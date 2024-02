Più Zombi che Zambo a centrocampo Più ciola che Chiolito in attacco Ma quale zona Mazzarri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 febbraio 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 24° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Scolora sempre più lo scudetto sulle maglie azzurre. Allo scadere salvo il risultato. Ma non la faccia, contro i grifagni grifoni che dovevano essere preda facile. Ma niente è ormai facile per questa squadra. Una squadra nel caos. Una società nel caos. Osi non veste l’azzurro da due mesi, eppure può permettersi di prendersela comoda. Orribile gestione. Un primo tempo evanescente. Abulico e svogliato. Come ormai d’abitudine. Non uno schema. Non un’azione ragionata. Un fraseggio infinito senza senso. Una difesa lenta e scarsa. Piùche. Piùchein. Sì, il possesso. Ma a che serve il possesso? Se questi qui danno la sensazione che di quel pallone fra i piedi non sanno ...