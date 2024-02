“Più provate a censurare un artista | più gli altri vi prenderanno per il culo… Stiamo tornando al Medioevo? Ci stiamo ‘putinizzanzo’?” | Littizzetto contro Morelli e il ‘daspo’ per i cantanti che parlano di politica in Rai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Quello è il Festival della canzone italiana ed è vergognoso che venga utilizzato e sfruttato da chi dovrebbe solo cantare e invece fa altro: fa della propaganda“, aveva dichiarato nei giorni scorsi il senatore leghista Alessandro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in un’intervista a Il Tempo, proponendo addirittura il Daspo per chi “utilizza quel palco per fini diversi da quelli della musica” e “non solo per Sanremo” ma “per tutti i palcoscenici Rai”. Un riferimento agli appelli deiGhali (“Stop al Genocidio”) e Dargen D’Amico (“Cessate il fuoco”). Una richiesta che, come immaginabile, ha suscitato polemiche e indignazione. “Caro, grandissima testa di Daspo, fedelissimo di Salvini, scudiero Leghista, difensore dei sacri valori: Dio, patria e polenta. Chi ti scrive è una ...