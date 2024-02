Pistoia | muore donna incinta di 8 mesi | bimbo salvo ma è grave

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Un'infermiera di 37 anniall'ottavo mese è morta dopo essersi sentita male in casa. Il suoè stato salvato ma ora è ricoverato in prognosi riservata. Il fatto è avvenuto domenica 18 febbraio a. "Un evento gravissimo, doloroso e improvviso", lo definisce in una nota dell'Ausl Toscana Centro. Tutte le strutture operative, territoriali e ospedaliere, sono state allertate e si sono prodigate per salvare la vita alla giovane paziente e al suo bambino. Nonostante gli interventi in emergenza e urgenza – ricostruisce l'Ausl – la giovane è deceduta" all'ospedale San Jacopo "e il suo piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Meyer". L'azienda e i sanitari dell'ospedale San Jacopo, prosegue l'Ausl, "esprimono sentito cordoglio e vicinanza ai familiari per il decesso ...