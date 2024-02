Pioli non può guardare l’Inter | «Volevamo tornare secondi Ero sicuro»

(Di lunedì 19 febbraio 2024)ne prende quattro a Monza e il Milan va a -11 dal, senza nemmeno superare la Juventus al secondo posto. Numeri impietosi di cui l’allenatore rossonero si rammarica in conferenza stampa. IL DISPIACERE – Stefanonon solo non tiene il passo del, ma resta terzo perdendo stasera a Monza: «Il Milan ha pensato troppo alla coppa?superare la Juventus ea esserein classifica. L’Europa League in questo momento non era la nostra scelta. Eroche potevamo riprendere la partita nel secondo tempo, l’episodio decisivo è stato l’espulsione. L’inferiorità numerica che ci ha portati a dare tutto quello che avevamo e arrivare alla fine con poca lucidità». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Stefano Pioli (Parma, 20 ottobre 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del Milan.

