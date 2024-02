Pioggia di miliardi sulla Russia | ecco chi compra il petrolio di Putin La flotta ombra e l’embargo colabrodo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 febbraio 2024 – A parole quello imposto dai paesi occidentali ai prodotti petroliferi russi è un embargo serio. A parole. In realtà è un mezzo. A dimostrarlo sono i dati di un centro di ricerca finlandese, il Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Quando i Paesi dell'UE/G7 hanno introdotto il tetto ai prezzi e l'embargo sulle importazioni di greggio russo nel dicembre 2022, speravano che ciò avrebbe inciso pesantemente sulle entrate del Cremlino. Ma la mancanza di una politica restrittiva sui prodotti raffinati creati a partire dal greggio russo ha fatto sì che i nuovi acquirenti - paesi terzi che non hanno imposto sanzioni, in primis India e Turchia - potevano importare maggiori volumi di greggio russo, raffinarlo in prodotti petroliferi ed esportarlo legalmente verso i Paesi della coalizione price cap (PCC). Questa importante ...