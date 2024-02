Pilota russo disertò | ucciso in Spagna

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 19.45 IlMaxim Kuzminov, chenell'agosto del 2023, è stato trovato morto in. Sul suo corpo numerose ferite da arma da fuoco. Lo hanno riferito i media online Nexta, bielorussa, e l'agenzia russa, Tass. Illa guerra contro l' Ucraina a bordo di un elicottero militareMI-8.

Rubò l'elicottero a Putin per darlo a Kiev : trovato morto il disertore russo: Andriy Yusov , rappresentante della Direzione principale dei servizi segreti ucraini (Hur), ha infatti confermato al Kyiv Post la morte del pilota russo che nell'agosto del 2023 prese il controllo di ...