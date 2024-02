Pigneto | Caliste – Lostia | Prioritario cambio viabilità

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Accogliamo con favore l’impegno del Governo nella realizzazione dell’opera inerente il vallo ferroviario delin vista del Giubileo del 2025”. Lo dichiarano in una nota congiunta, Mauropresidente del Municipio V e Mauraassessora ai LL.PP. e Mobilità. “Tuttavia, esprimiamo perplessità sulla tempistica in quanto è difficile pensare che RFI possa realizzare in pochi mesi ciò che non si è realizzato in anni. A prescindere da quanto comunicato dal Governo, riteniamointervenire sullaattuale, poiché i cittadini sono attualmente circondati dal traffico e ostacolati da scelte discutibili della precedente amministrazione. La salute pubblica è fondamentale, pertanto come ribadito più volte, è necessario rivedere lae vigilare attentamente ...