(Di lunedì 19 febbraio 2024) MILANO (ITALPRESS) – “L’Italia non ha mai consegnatoraccolti in operazioni di soccorso coordinate o direttamente effettuate dall’Italia. Quella sentenza va letta bene, non va data alle sentenze una lettura di tipo politico o ideologico”. Così il ministro dell’Interno, Matteo, a margine della sigla di un accordo in prefettura a Milano per la gestione dei beni confiscaticriminalità organizzata, a proposito della sentenza della Corte di Cassazione che mette fuorilegge la prassi e gli accordi internazionali che prevedono sussidiGuardia Costiera libica affinchè freni i flussi migratori. Si tratta di “una sentenza collocata temporalmente in un momento preciso in cui laaveva determinate condizioni. Le collaborazioni con l’Ue ...

Migranti, Piantedosi rovina la festa alle Ong: "Mai consegnati alla Libia": 'L'Italia non ha mai coordinato e mai consegnato in Libia migranti raccolti in operazioni di soccorso coordinate o direttamente ... Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi spegne gli entusiasmi delle ...

Milano. Piantedosi a Milano: identificazioni non comprimono libertà: Piantedosi ha quindi parlato della sentenza della Cassazione che ha definito la Libia un porto "non sicuro". "L'Italia non ha mai coordinato e mai consegnato in Libia migranti raccolti in operazioni ...

Piantedosi 'Mai consegnati migranti alla Libia dopo soccorsi': MILANO - "L'Italia non ha mai consegnato alla Libia migranti raccolti in operazioni di soccorso coordinate o direttamente ... Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine della sigla di un ...