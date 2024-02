Piantedosi | “Identificazione di chi deponeva fiori per Navalny? Non è un dato che comprime la libertà personale”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Non è uncheuna qualche”. Il ministro dell’Interno Matteoè intervenuto così sulle polemiche dopo l’da parte della polizia di alcune persone che onoravano con ila memoria di Aleksei. “È capitato pure a me nella vita di essere identificato”, ha detto il ministro, spiegando che si tratta di una operazione “che si fa normalmente nei dispositivi di sicurezza per il controllo del territorio, ilmi è stato riferito che non avesse piena consapevolezza”. Il capo del Viminale si trova a Milano, dove ieri sono stati identificate 12 persone presenti al presidio organizzato vicino alla stazione Garibaldi in ricordo dell’oppositore russo, morto lo scorso ...

