Piano di governo territoriale Aperta la valutazione ambientale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nuovo Pgt,la procedura distrategica (Vas). L’avviso va in questi giorni a una ventina di enti, ma contributi in forma scritta potranno arrivare da una platea più ampia. Entro febbraio sarà predisposto il calendario dei tavoli con la cittadinanza per esaminare la documentazione. Nel frattempo prosegue la stesura a cura dei professionisti dello studio Pim. Obiettivo arrivare all’approvazione del nuovo documento nel gennaio 2026. Le linee guida del primo Pgt con Ilaria Scaccabarozzi sindaco erano già state tracciate: fra le altre stop al consumo di suolo, rigenerazione urbana, salvaguardia del patrimonio storico, recupero delle aree dismesse, nuova mobilità. "Restano quelle - così Alberto Villa, assessore all’Urbanistica -. No al consumo di suolo, sì, assolutamente, a trasformazioni che puntino al ...