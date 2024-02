Piano dei gieffini con Beatrice | la strategia svelata da Anita e Massimiliano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mercoledì scorso Mirko Brunetti è rientrato nella casa del Grande Fratello come ospite e con un suo discorso notturno ha destabilizzato i(che adesso pare abbiano attuato un). L’ex fidanzato di Perla Vatiero ha bacchettato i concorrenti dopo il rimprovero di Alfonso Signorini: “Perla dovrebbe pensare più a sé stessa e lo stesso vale per voi ragazzi… io vi voglio bene e parlo partendo da questo, non dovete fare così. Magari domani parleremo meglio. Ho capito che dite che anche nelle liti le cose si fanno in due, ma qui non siete in due, da una parte c’è una donna e dall’altra venti! Dovete essere più leggeri e sereni. Ricordate che io sono stato già qui dentro e parlo anche per questo“. IldeiconLuzzi. Dopo il discorso di Mirko le cose sono drasticamente ...