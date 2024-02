Peugeot ha attivato ChatGPT nelle sue automobili per i primi 10 000 clienti

L'Aisin AW TF-XX SC, è un tipo di cambio automatico prodotto dalla Aisin nello stabilimento di Anjo nella prefettura di Aichi in Giappone per equipaggiare numerose autovetture sul mercato. Viene fornito a numerosi produttori automobilistici come Fiat Automobiles, General Motors, PSA, Volvo, Ford Motor Company, Mazda, Jaguar Land Rover Group e Renault.