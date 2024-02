Pescara | intervento riuscito per Zeman | ma la sua stagione è finita

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Zdenek, tecnico del, si è sottoposto ad unalla carotide presso la clinica Pierangeli di. Ad operarlo sono stati il dottor Guarracini, primario di Cardiologia, e i dottori Salute e D’Orazio. L’operazione è perfettamente riuscita, tuttavia larischia di essereanzitempo per l’allenatore boemo, atteso da una lunga convalescenza. La società abruzzese sta perciò valutando se affidarsi al vice di, Giovanni Bucaro, oppure se puntare su un nuovo tecnico da qui a fine. SportFace.

nuovo ricovero per Zdenek Zeman dopo l'ischemia che lo aveva colpito a dicembre: il 76enne tecnico del Pescara sarà sottoposto ad altri esami, in ... (fanpage)

Il tecnico è stato operato alla carotide Pescara - intervento perfettamente riuscito , ma il periodo di convalescenza non sarà breve e per Zdenek ... ()

Calcio: Serie C/B. Pescara, intervento riuscito per Zeman: Il tecnico è stato operato alla carotide PESCARA - Intervento perfettamente riuscito, ma il periodo di convalescenza non sarà breve e per Zdenek Zeman la stagione potrebbe essere già terminata. L'operazione alla carotide a cui si è ...

Zeman, intervento riuscito ma stagione finita: le sue condizioni: ...Pierangeli di Pescara dopo il malore che lo aveva colpito a dicembr e. Nelle ultime settimane le condizioni dell'allenatore classe 1947 erano migliorate ma è stato comunque necessario un intervento ...

Studente cade dalla finestra della scuola, le sue parole e il messaggio d'addio: 'Ho preso due, mi sento un fallito': Il primo a Pescara: qui una ragazzina di tredici anni avrebbe chiesto alla docente presente di ... Tempestivo sarebbe stato l'intervento degli altri ragazzi, che hanno assistito alla scena e hanno ...