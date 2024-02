Perla Vatiero e Alessio al GF | c’è più di un’amicizia tra loro? Arriva il confronto

(Di lunedì 19 febbraio 2024) TraFalsone c’è qualcosa di più di una semplice amicizia nella casa del Grande Fratello? Questo è sempre stato il dubbio di Mirko Brunetti che, infatti, durante questi giorni di permanenza all’interno della casa ne ha parlato con la sua ex. Ad ogni modo, adesso che il protagonista è uscito dalla casa, lae il nuovoto hanno potuto confrontarsi da soli e dire chiaramente se tra dici sia qualcosa in più di una semplice amicizia. Ecco cosa hanno detto. Iltraal GF: cosa c’è tra? Mirko Brunetti ha accusatodi essere attratta daFalsone nella casa del GF. Il giovane, infatti, ...

L’edizione 2023 del Grande Fratello è ancora in pieno svolgimento. Anche se la prima puntata è andata in onda lo scorso settembre, infatti, i ... (dilei)

Mirko Brunetti , dopo essere rientrato nella Casa del Grande Fratello come ospite per qualche giorno, ieri sera è nuovamente riuscito, lasciando ... (isaechia)

La diciassettesima edizione del reality show Grande Fratello va in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dall'11 settembre 2023. È condotta da Alfonso Signorini, affiancato dall'opinionista Cesara Buonamici, e da Rebecca Staffelli in qualità di inviata social.

Grande Fratello, Fiordaliso si sbilancia sul vincitore del reality show: "Ecco chi vincerà" (VIDEO): ... Leggi anche La rivelazione di Perla Vatiero dopo l'uscita di Mirko Brunetti Fiordaliso è stata poi raggiunta in studio da Vittorio e, insieme, hanno svelato il nome del possibile vincitore del Gf . ...

Grande Fratello, Beatrice Luzzi ancora nel mirino dei concorrenti: Massimiliano Varrese e Anita Olivieri svelano la strategia: Leggi anche La rivelazione di Perla Vatiero dopo l'uscita di Mirko Brunetti Come reagirà Beatrice di fronte a queste dichiarazioni Siamo sicuri che Alfonso Signorini metterà al corrente la ...

La dedica di Mirko a Perla dopo l'uscita dal Grande Fratello: Mirko Brunetti , proprio in queste ore, ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello . Prima di andare via ha scritto una lettera per Perla Vatiero che ha avuto modo di leggerla poco dopo. La dedica di Mirko a Perla dopo l'uscita dal Grande Fratello In occasione della festa di San Valentino, Mirko ha inaspettatamente fatto ritorno ...