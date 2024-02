Perde l' uso del braccio | in dono a un 14enne una protesi firmata dai giocatori del Cagliari

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una caduta dall’albero mentre Chung, ragazzino di 14 anni di Bien Hoa, capoluogo della provincia di Dong Nai, ad est di Ho Chi Minh City, in Vietnam, cercava di imitare il suo eroe preferito, l’Uomo Ragno. L'impatto con il suolo è stato devastante: Chung ha perso l’uso completo delsinistro. Un infortunio che si sarebbe potuto risolvere facilmente con le giuste e tempestive cure. Ma...

Thiago Motta presenta, in conferenza stampa, la sfida del suo Bologna di venerdì alle 20.45 allo Stadio Renato Dall'Ara contro il... (calciomercato)

Gattuso ora rischia , il Marsiglia perde contro il Brest ridotto in dieci uomini . Il Brest con questo successo sale al secondo posto in ... (ilnapolista)

OpenAI non può registrare GPT come marchio: L'USPTO ha basato la sua decisione sul fatto che il termine GPT era già in uso comune nel campo ... che perde la possibilità di difendere il suo marchio e il suo prodotto da potenziali concorrenti o ...

Rischi e opportunità nel trading di criptovalute: consigli per gli investitori: ... come l'autenticazione a due fattori e l'uso di portafogli hardware. Regolamentazione: Il settore ... Perdita delle Chiavi Private: Se un investitore perde le chiavi private del proprio portafoglio di ...

"Ozempic face" e l'ozempificazione della chirurgia plastica: il nip & tuck ritorna: ...la perdita di volume su viso e collo che testimonia la perdita di peso veloce grazie all'uso del ... Ecco spiegato perché quando si perde peso la cute risulta cadente. È un fenomeno fisiologico, che si ...