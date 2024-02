“Perché Annalisa è sempre seria e non ride mai” | la spiegazione ‘scientifica’ dell’influencer diventa virale La cantante reagisce così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Lascientifico-culturale del“. A fornirla, in chiave chiaramente ironica, è ‘lafedericaeffe’, influencer genovese la cui clip viene ripresa dalla pagina ‘Il mugugno genovese’. “È di Carcare, è nata a Savona, che faccia vuoi avere se sei nata a Carcare?” si domanda Federica Fazzari, questo il suo vero nome, “Cioè ce l’ho io che son nata a Sampierdarena (Genova), che ti svegli e il mondo ti sta sul c***o, vedi gente e ti sta sul c***o. Ho una collega russa che parla solo inglese e mi ha detto ‘tu passi tutto il tempo a borbottare’, e io le ho detto ‘questo è un mugugno’. Io mugugno tutto il giorno, è terapeutico, non sorrido mai,mi arriva la mail e mi stai sul c***o, mi scrivi ‘ciao Federica’, chi ti conosce? Quindi pensa ...