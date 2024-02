Per Ferretti ricavi a 1 | 11 miliardi e utile di 83 | 5 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024)ha chiuso l'esercizio 2023 connetti in crescita dell'11,5% a 1,11. Il portafoglio ordini è cresciuto del 15,1% a 1,5e il margine operativo lordo del 21% a 169,2. Vero e proprio balzo dell'netto, cresciuto del 28% a 83,5, con una raccolta di nuovi ordini di 1,12e una posizione finanziaria netta di 281,1. Confermate le stime per l'anno in corso e cooptati in consiglio di amministrazione Zhang Quan e Zhu Yi, membri non esecutivi come i dimissionari Li Xinghao e Hua Fengmao. Secondo l'amministratore delegato Alberto Galassi "il 2023 è stato un anno straordinario per i numeri e gli obiettivi raggiunti dal gruppo". "Sottolineo la grande importanza della quotazione su ...