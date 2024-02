Pensiline artistiche alle fermate dei bus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nuovealla fermata dei bus in due punti strategici di Recanati, a Porta Cerasa e vicino all’istituto Mattei. Lesono state riqualificate con nuovi pannelli che, oltre a migliorare l’estetica delle strutture, le hanno trasformate in veri e propri manifesti di promozione della città e di azioni di welfare culturale. "Questo progetto fa parte di un’azione più ampia di miglioramento dell’arredo urbano. L’obiettivo è creare spazi più funzionali e moderni, che possano veicolare i valori della cultura e del rispetto", commenta il sindaco Antonio Bravi. "L’idea – spiega l’assessora Rita Soccio – è nata per cercare una soluzione all’incuria". Le decorazioni hanno immagini evocative, con in primo piano Giacomo Leopardi e Beniamino Gigli e i le opere di Lorenzo Lotto. Levicino al Mattei, invece, sono state progettate ...