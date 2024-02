Pellet | inquina più di petrolio e carbone | lo rivela un nuovo studio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mentre il mondo discute sul come garantire un’energia pulita per il futuro, una sconvolgentezione rischia di stravolgere le nostre certezze sulle biomasse legnose, considerate un cardine della transizione energetica “verde”. Un recentedell’Institute for the Environment dell’Università del Nord Carolina, pubblicato sulla rivista Renewable Energy, lancia un’ombra inquietante sugli impianti a biomassa negli Stati Uniti, spesso lodati per il loro contributo alle energie rinnovabili. Questi impianti non solo non rappresenterebbero la roccaforte di sostenibilità che si credeva, ma, al contrario, starebbero sprigionando un livello dimento atmosferico non solo superiore a quello dei combustibili fossili, ma addirittura in modo sconcertante. La fiducia nelle biomasse legnose come opzione ecologica sta vacillando, ...