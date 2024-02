Pecci Books nel segno delle donne Tre scrittrici e tre novità in libreria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tornacon tre incontri dedicati ad altrettantein vista della Giornata internazionale della donna, con treeditoriali appena giunte in. Si parte questo giovedì alle 18.30 con Chiara Sfregola e L’estate verticale (Fandango Libri 2023), in dialogo con le "content creators" pratesi Chiara Agostini e Diletta Capocchi. Sud, anni Novanta, un Mezzogiorno imprecisato e opulento di cui Livia e Veronica sono le figlie più brillanti. Amiche da sempre, la differenza di classe non è mai stata un problema fra loro: entrambe provengono da famiglie benestanti, ma Livia è figlia di un muratore che ha fatto fortuna all’estero, Veronica è la figlia del primario, lodata dai professori e corteggiata dai ragazzi. L’estate verticale è quella del 2001, quella degli scontri di Genova, ...