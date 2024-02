Pearl Jam | Eddie Vedder sul nuovo album | “Penso che sia il nostro lavoro migliore”

(Di lunedì 19 febbraio 2024)Jam e unche uscirà tra due mesi esatti. Sale la febbre per ildisco della band di Seattle. Sarà Dark Matter ilin studio ed uscirà per le etichette Monkeywrench e Republic. E la band ha già pubblicato il primo estratto omonimo Dark Matter, che potete ascoltare qui L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Jam: 27 anni fa il primo full lenght “Ten” Gabry Ponte operato d’urgenza al cuore Ozzy Osbourne ha il Covid, la moglie Sharon: “Sono molto preoccupata” Sanremo2023: la serata che ha fatto parlare il web Guns N’Roses: presto in arrivo ilsingolo Iron Maiden: Nicko McBrain rivela di aver avuto un ictus

