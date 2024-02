Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Il Governo italiano è completamente assente, in un anno e mezzo non hanno messo in piedi una idea di politica ... (calcioweb.eu)

Elena Ethel Schlein, detta Elly (IPA: /'lli 'lain/; Lugano, 4 maggio 1985), è una politica italiana con cittadinanza statunitense naturalizzata svizzera, segretaria del Partito Democratico dal 12 marzo 2023.

Elly Schlein: "Questa è una destra letale, non sociale" L'HuffPost

L'attivismo di Schlein svela la doppiezza della destra Domani

Sardegna, Todde: voti a Soru sono per Truzzu e la destra: Roma, 19 feb. (askanews) – “I voti per Renato Soru sono voti per Paolo Truzzu, per la destra, per la continuità di questa giunta regionale disastrosa”. Lo ha detto la candidata di centrosinistra alla ...

Salario minimo: Schlein, ‘destra insegue, avanti con battaglia insieme a opposizioni’: Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “La nostra iniziativa sul salario minimo ha messo la destra all’inseguimento e per questo dobbiamo rilanciare la battaglia, perchè anche il loro elettorato è favorevole al ...

Pd: Schlein, ‘destra ma anche astensionismo avversari, questa marcia giusta per vincere’: Roma, 19 feb (Adnkronos) – “L’avversario non è solo la destra, c’è l’astensionismo da abbattere. Se riusciremo a fare questo, riusciremo a prendere la giusta marcia verso le elezioni”. Lo ha detto ...