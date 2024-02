Pd | Missiroli si presenta al Magazzino del Sale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) A Cervia inizia ufficialmente stasera, alle 20.30 aldelTorre, la campagna elettorale in vista delle comunali dell’8 e 9 giugno con lazione del candidato Pd Mattia. "Non sarà solo un evento dizione – spiega– ma anche una prima occasione di incontro autentico con la città. In questi ultimi mesi mi sono impegnato per un’alleanza forte e solida, pronta ad affrontare i grandi temi che ci coinvolgono e a delineare un progetto ambizioso per il rilancio e la crescita di Cervia. Abbiamo già fissato le basi e delineato un quadro di azione in cui le parole chiave sono visione e coraggio, perché ritengo che di questo abbia bisogno la città. La nostra idea parte dalla convinzione che il contributo collettivo e attivo dei cittadini, imprese e ...