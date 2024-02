Pd | Giovani democratici in sit-in sotto al Nazareno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) I, sezionele del Pd, hanno organizzato un sit-in di protesta all'esterno della sede nazionale del: "Chiediamo venga immediatamente convocato il Congresso deie che cessi il commissariamento che va avanti da 4 anni" ha dichiarato Alessandro Monciotti, segretario GD del primo municipio di Roma, che ha poi aggiunto: "È inaccettabile che 10milarestino fermi in attesa".

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Elly Schlein ha invita to alcuni esponenti dei Giovani democratici , che stanno protesta ndo fuori dal Nazareno, ad entrare ... (liberoquotidiano)

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – Elly Schlein ha invita to alcuni esponenti dei Giovani democratici , che stanno protesta ndo fuori dal Nazareno, ad entrare ... (calcioweb.eu)

Giovani democratici in sit - in sotto al Nazareno: fateci fare il congresso: I Giovani Democratici, sezione giovanile del PD, hanno organizzato un sit - in di protesta all'esterno della sede nazionale del Nazareno: "Chiediamo venga immediatamente convocato il congresso dei ...

Europee 2024, ecco le Regioni d'Europa dove il PPE e il PSE si giocano il futuro: Per il PSE e il gruppo dei Socialisti & Democratici, invece, l'Andalusia, Madrid e Catalogna, in ... Il PSE è forte nelle due democrazie più giovani dell'Europa occidentale (Portogallo e Spagna), mentre ...

Trump lancia le sue sneaker (dopo i 350 milioni di multa): ... entrambi democratici. Intanto però, si dedica a nuove attività. Il modello di punta delle sue ... "Dobbiamo portare i giovani a votare, voi voterete, e diamo una svolta alla situazione". Il sito dove ...