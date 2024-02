Paziente morta dopo tre mesi di agonia per una infezione in corsia | l' ospedale dovrà risarcire i familiari

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) AGI - Risarcimento di 600 mila euro per i parenti di una donna deceduta nell'agosto del 2014 a 60 annitredie un lungo calvario sanitario. A distanza di quasi dieci anni dai fatti, il Tribunale civile di Catania (quinta Sezione civile in composizione monocratica rappresentata dal giudice Giorgio Marino) ha condannato l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania - ritenuta colpevole di aver causato l'che ha portato alla morte della- ail marito e i figli e a pagare le spese del giudizio e quelle sostenute dagli avvocati Dario Seminara e Lisa Gagliano che hanno seguito la causa per conto della famiglia. Per il Tribunale, infatti, "a seguito dell'inadempimento dell'Azienda, e dei sanitari in servizio presso ...