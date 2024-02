Pauroso schianto | furgone contro un muro | imprenditore gravissimo Forse è stato un malore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Altopascio (Lucca), 19 febbraio 2024 – Ha perduto illlo del suo, probabilmente a causa di un, è salito sul marciapiede dove per fortuna non c’era nessuno e si è schiantatoune un palo della pubblica illuminazione. Terribile incidente ieri mattina intorno alle 12 in via Roma, nel centro di Altopascio, per Angelo Marinari, 60 anni, molto noto nella Piana e titolare dell’omonima tipografia in via delle Industrie. Le sue condizioni sono definite molto serie. Secondo quanto ricostruito, l’si sarebbe sentito male a bordo del veicolo. Dopo aver chiamato la moglie ha tentato di raggiungere la guardia medica ma prima di farlo si è verificato l’impatto. Nessun altro mezzo risulta coinvolto. Il rumore ha richiamato sul posto diversa gente. Meno ...