Paura per Gerson | ricoverato d’urgenza per un malore | infezione renale per l’ex Roma e Fiorentina

Genoa , paura per Retegui : malore sul volo di ritorno da Napoli Attimi di paura per Mateo Retegui . L’attaccante italo-argentino, durante il volo di ... (tpi)

Infortunio Danilo - forte trauma : paura per la Juve

Non sono soltanto i risultati a preoccupare in casa Juve perché fa paura anche l’Infortunio occorso a Danilo durante la gara col Verona Non sono ... (calcionews24)