Paura per Gerson | l’ex Roma colpito da malore | il primo bollettino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sono stati momenti di grandeper, calciatore brasiliano exe Fiorentina. Si tratta di un centrocampista classe 1997 protagonista anche nel campionato italiano. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Fluminense,, Fiorentina, Marsiglia e Flamengo. Attualmente indossa la maglia del club brasiliano. Il calciatore ha accusato unin allenamento, come confermato direttamente dal Flamengo attraverso un messaggio pubblicato sul profilo X. “Il calciatoreha lamentato dolori addominali quando è arrivato al Training Center ed è stato portato all’ospedale per accertamenti. I risultati hanno mostrato idronefrosi con infezione renale. Dopo la valutazione dello specialista, il calciatore resterà ricoverato in ospedale per sottoporsi ad ulteriori ...

