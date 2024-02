Past Lives | come finisce il film candidato all’Oscar?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 19 febbraio 2024), ild’esordio di Céline Song,con i due protagonisti, Nora e Hae Sung, che si separano ancora una volta, dopo essersi rivisti a vent’anni di distanza dall’ultima volta. Il ragazzo lascia New York e la sua amata non prima di averle fatto una domanda a cui Nora non sa rispondere. La storia dimigliore sceneggiatura emiglior, inizia anni prima, quando la coppia si conosce sui banchi di scuola. Nora Moon (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) sono amici. Pur giovanissimi, si amano con un sentimento dolce e profondo, che viene alimentato dai rispettivi genitori. Quando però la famiglia di Nora decide di trasferirsi in Nord America per ...