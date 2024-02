Passerella pedonale | Delusi dai lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) E questo sarebbe il marciapiede? Lo chiede il comitato delle "Pianazze nel cuore" che critica isvolti dall’amministrazione arcolana in merito allarichiesta da anni per la sicurezza di chi transita nel sottopasso alle Pianazze, visto che il passaggio di mezzi e camion è ingente e troppo pericoloso per chi deve camminare. "Dopo anni di promesse, di rinvii dovuti ai tempi della progettazione e dal problema di reperire le risorse, ecco il fantastico e avveniristico marciapiede costruito dal Comune di Arcola". Tramite il loro portavoce Giuseppe Mori ironizzano, ma con grandeone fanno sapere che si aspettavano ben altri. Progetti, incartamenti e promesse, durate a lungo per poi avere solo dei new jersey in cemento a delimitare un pezzo di strada: "Francamente ...