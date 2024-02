Passa camion e danneggia la passerella pedonale Chiuso il raccordo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pistoia, 19 febbraio 2024 – Paura nella tarda mattina di oggi, 19 febbraio sultra Pistoia Ovest e Ponte Europa. Unha urtato laprovocando la caduta di calcinacci sulla strada. In conseguenza all’incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto di strada in entrambe le direzioni di marcia per verificare la stabilità del sovrappasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale degli uffici tecnici comunali, i tecnici di Anas e un’ambulanza del 118. Necessarie per la sicurezza le verifiche di stabilità dellata. Non risultano feriti.