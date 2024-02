Parto indotto | perché e quando si ricorre all’induzione del parto

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’induzione del travaglio di(ITP) è, come definito nel consensus paper a cura della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), un intervento medico finalizzato a interrompere l’evoluzione della gravidanza con l’obiettivo di ottenere un travaglio attivo. Il cosiddetto, che può essere ricercato mediante diversi metodi e procedure, non è esente da rischi (così come l’attesa dell’insorgenza spontanea del travaglio), è una realtà articolata che merita attenzione anche nella prospettiva di evitare che possa essere considerata una procedura di routine in sala. Il timore non è campato in aria se, come riportato dalla Fondazione Umberto Veronesi, da uno studio condotto negli Stati Uniti sembra emergere la volontà di ...