Partite Iva | ecco come cambierà la tassazione |  rate spalmate su dodici mesi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’esecutivo sta lavorando per dare il via alla sperimentazione che prevede di spalmare il pagamento del secondo acconto, ovvero quello di novembre, su cinque mensilità

Non sarà facile per il governo di Giorgia Meloni trasformare una macchina troppo spesso infernale come il fisco italiano in uno strumento al ... (formiche)

Da quest?anno cinque milioni di Partite Iva potranno pagare le tasse in dodici mesi. Nel decreto dell?8 gennaio con norme per la razionalizzazione e ... (ilmessaggero)

Il Governo vuole rateizzare il maxi acconto per le partite Iva, solitamente da pagare a novembre , in modo di fatto da rendere possibile il pagamento ... (quifinanza)

La partita IVA è una sequenza di 11 cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un'attività, di impresa e non, rilevante ai fini dell'imposizione fiscale indiretta (IVA).

Addio al posto fisso, i giovani scelgono il lavoro in proprio: partite Iva in crescita del 3,3 per cento ilgazzettino.it

Dichiarazione Iva, chi non è tenuto alla presentazione: Tra le prime scadenze dell’anno vi è la presentazione della dichiarazione Iva, non tutti i titolari di partita Iva devono però provvedere, ecco chi sono i contribuenti che non devono presentarla. La ...

MANFREDONIA (FOGGIA) – "L'Associazione Io Sono Partita Iva desidera ringraziare la comunità di Manfredonia per la partecipazione alla festa Cartoon Party tenutasi ieri, domenica 18 febbraio, in Piazza ...