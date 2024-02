Parkinson | un microchip per controllarlo Così sono tornato a vivere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bologna, 19 febbraio 2024 - E' un uomo nuovo, Gabriele Selmi, da quando nel suo petto è stato impiantato unche lo aiuta a lenire il tremore dache lo faceva sobbalzare in continuazione."Sto benissimo, con questo pacemaker - dice entusiasta - Mi aiuta a controllare il terribile tremore al braccio destro determinato dal". E ora può fare progetti: "Da lunedì tornerò anche in piscina, potrò fare tutta l'attività fisica che facevo prima. E non c'è nemmeno il problema di doverlo ricaricare - prosegue - perché viene fatto a casa. Non l'ho fatto solo per me, ma anche per la mia famiglia, per non pesare su mia moglie...". Il signor Selmi è il risultato vivente dell'incredibile intervento chirurgico - il primo in Italia - realizzato all’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna: l'impianto di un ...