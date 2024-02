Paredes segna dal dischetto in Frosinone-Roma | come cambiano i rigoristi

La Roma riesce in qualche modo a riprendersi in Europa League dopo la dura sconfitta contro l’ Inter. Di questo e del compagno Romelu Lukaku parla ... (inter-news)

News calcistiche del 18 - 02 - 2024: Decisivi i gol di Huijsen e Azmoun oltre al calcio di rigore trasformato da Paredes. Serie A , ... lo segna Beltran alla mezz'ora, autore di una bella girata in area di rigore. Pareggio dell'Empoli al ...

Il Frosinone le spreca tutte, la Roma ne segna 3 e vince: Davanti alla difesa la copertura di Cristante e Paredes , davanti una batteria di trequartisti composta da Baldanzi , Azmoun e El Shaarawy alle spalle di Lukaku . IL FROSINONE SPRECA L'IMPOSSIBILE ...

Frosinone - Roma, Di Francesco contro Huijsen: "Mancanza di rispetto". De Rossi: "Mi scuso per il primo tempo": Il raddoppio lo firma Azmoun con Paredes , tra i migliori in campo, che sigla il tris su calcio di ... Huijsen Mi ha chiamato per venire da noi, poi segna pure contro. La sua esultanza è un gesto che ...