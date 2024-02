Parco Leonardo | Calandra e Picca | “L’accesso all’area pedonale sarà sorvegliato dall’Associazione Nazionale Carabinieri”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Fiumicino, 19 febbraio 2024 – “Restituiamo sicurezza e vivibilità alla cittadinanza:difinalmente controllato“. Lo annunciano, in una nota stampa, Stefano, capogruppo della Lega e Monica, commissario della Lega a Fiumicino. “Questopossibile – spiegano – perché abbiamo raggiunto, insieme al Sindaco, un accordo con l’Associazione(ANC). I volontari, infatti, dal 1° marzo 2024 presiederanno l’ingresso per verificare e controllare che non accedano auto non autorizzate. La questione aveva sollevato molte polemiche e preoccupazioni fra i residenti, che chiedevano a gran voce una regolamentazione in nome della ...

Terni: Ciro Masella porta in scena "Il funambolo della luce. Nikola Tesla, ovvero l'uomo che illuminò il mondo": Uno degli inventori più importanti della storia, paragonato più volte a Leonardo Da Vinci, figura ...per la produzione della corrente alternata osservando il sole durante una passeggiata in un parco, ...

Tornano le blatte: parte prima la disinfestazione a Napoli. Quali sono le aree più infestate: Luisa di Marillac - Discesa Coroglio - Via Privata De Martino - Via Del Parco Carelli - Monte di ... Nicola alla Carità - Via tre re a Toledo - Piazza Leonardo - Via Tommasi Salvatore - Via S. Monica - ...

Ciro Masella porta in scena a Terni IL FUNAMBOLO DELLA LUCE: Uno degli inventori più importanti della storia, paragonato più volte a Leonardo Da Vinci, figura ...per la produzione della corrente alternata osservando il sole durante una passeggiata in un parco, ...