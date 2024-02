Parco caldaie | Rovagnati punta all’autonomia

Il parco nazionale di Yellowstone (in inglese Yellowstone National Park) è una zona protetta situata negli Stati Uniti, nominata patrimonio mondiale dall'UNESCO e a cavallo di tre Stati, ovvero la sezione nord-occidentale del Wyoming (per la maggior parte), il Sud-est dell'Idaho (al confine con la foresta nazionale di Caribou-Targhee) e il Sud-ovest del Montana (nei pressi della foresta nazionale di Gallatin). Fondato il 1º marzo 1872 dal presidente Ulysses S. Grant, Yellowstone è il parco nazionale più antico del mondo e si estende su 8983,18 km², ovvero un'area maggiore di quella dell'intera Corsica e leggermente inferiore a Cipro. Il parco è noto per la sua variegata fauna selvatica e per le sue numerose caratteristiche geotermiche, in particolare i geyser di Old Faithful, tra i più celebri e pittoreschi del luogo. Tra i molteplici ecosistemi che include, quello della foresta subalpina è il più ampio; il parco, a sua volta, rientra in termini di classificazione nella vasta ecoregione terrestre delle foreste delle Montagne Rocciose centro-meridionali.