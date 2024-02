Papua-Nuova Guinea | strage per una battaglia tribale | 64 vittime

decine di morti in Papua Nuova Guinea in una Nuova ondata di violenza tra le tribù. Aumenta la violenza nei remoti altopiani della Papua Nuova ... (periodicodaily)

Papua Nuova Guinea: decine di persone uccise con armi da fuoco nelle Highlands: Port Moresby (AsiaNews/Agenzie) - In Papua Nuova Guinea decine di persone sono state uccise in un'imboscata nella provincia di Enga durante il fine settimana. L'area delle Highlands è da tempo teatro di violenza, ma si ritiene che questi ...

'Meravigliose creature': Stefano Mazzotti racconta 'La diversità della vita come non la conosciamo': È tempo di partire per un viaggio incomparabile, alla volta di luoghi di inimmaginabile ricchezza: dalla Papua Nuova Guinea al Borneo, dall'Himalaya al Mekong, dallo Sri Lanka al Madagascar, fino ...

Strage in Papua - Nuova Guinea a causa di violenze tribali: 64 vittime. Forze di sicurezza: 'Sono troppi, non riusciamo a fermarli': I clan della regione delle Terre alte si sono combattuti per secoli in Papua Nuova Guinea, ma l'aumento delle armi automatiche - come i fucili AK47 e M4 - ha reso gli scontri ancora più mortali e ha ...