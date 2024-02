Papua Nuova Guinea | scontri tra tribù rivali | almeno 49 morti

(Di lunedì 19 febbraio 2024)49 persone sono rimaste uccise in uno scontro a fuoco avvenuto ieri, domenica 18 febbraio 2024, tra duein. Lo hanno reso noto le autorità locali, citate dall’emittente australiana ABC e dal quotidiano Post-Courier di Port Moresby, secondo cui il bilancio delle vittime è ancora provvisorio e potrebbe arrivare a superare la sessantina di. “Una, i loro alleati e alcuni mercenari stavano per attaccare unavicina quando sono caduti in un’imboscata nella provincia di Enga”, ha dichiarato oggi alla tv australiana il sovrintendente ad interim della polizia di, George Kakas. Secondo il commissario di polizia David ...

Papua Nuova Guinea: decine di persone uccise con armi da fuoco nelle Highlands: Port Moresby (AsiaNews/Agenzie) - In Papua Nuova Guinea decine di persone sono state uccise in un'imboscata nella provincia di Enga durante il fine settimana. L'area delle Highlands è da tempo teatro di violenza, ma si ritiene che questi ...

Strage in Papua - Nuova Guinea a causa di violenze tribali: 64 vittime. Forze di sicurezza: 'Sono troppi, non riusciamo a fermarli': I clan della regione delle Terre alte si sono combattuti per secoli in Papua Nuova Guinea, ma l'aumento delle armi automatiche - come i fucili AK47 e M4 - ha reso gli scontri ancora più mortali e ha ...