(Di lunedì 19 febbraio 2024)inhanno provocato almeno 64. Lo afferma la polizia locale. La strage sarebbe avvenuta in seguito a un'imboscata nella provincia di Enga, nella remota regione delle Terre alte dell'isola-nazione del Pacifico meridionale. Il massacro segnala una grave escalation nella violenza tribale in corso nella zona. Le ultimesono avvenute vicino alla città di Wabag, 600 chilometri a nordovest della capitale Port Moresby. Si pensa che l'incidente sia collegato a un conflitto tra i membri delle tribù Sikin e Kaekin. La polizia ha ricevuto video e foto che sembrano provenire dalla scena: mostrano corpi spogliati e insanguinati che giacciono sul ciglio della strada e ammucchiati sul retro di un camion a pianale. I clan della regione ...

Il papa visiterà la Papua Nuova Guinea ad agosto , ha annuncia to oggi il ministro degli Esteri del Paese dell'Oceania. Il governo Papua no ha ricevuto ... (quotidiano)

Prigionieri all'estero, a volte in condizioni degradanti e inumane: il caso di Ilaria Salis, detenuta da quasi un anno in Ungheria e che nelle ... (sbircialanotizia)

La Papua Nuova Guinea (in hiri motu Papua Niu Gini; in tok pisin Papua Niugini), ufficialmente Stato Indipendente della Papua Nuova Guinea (anticamente identificato anche come Papuasia), è uno Stato indipendente dell'Oceania nell'ambito del Commonwealth dal 16 settembre 1975. Il capo di Stato della Papua Nuova Guinea è re Carlo III.

Papua Nuova Guinea, 64 morti in nuove violenze tribali Agenzia ANSA

Papua Nuova Guinea, 64 morti in nuove violenze tribali La Prealpina

Papua Nuova Guinea, 64 morti in nuove violenze tribali: Violenze tribali in Papua-Nuova Guinea hanno provocato almeno 64 morti. Lo afferma la polizia locale. La strage sarebbe avvenuta in seguito a un'imboscata nella provincia di Enga, nella remota regione ...

CTM Festival: nuovi ecosistemi e inaspettati intrecci sonori: Questa include testimonianze di anziani delle Fiji, di Kiribati e della Papua Nuova Guinea su parentela, autodeterminazione, cure e soluzioni di fronte all’ecocidio globale. Si tratta di un vero e ...

I rischi dell’intelligenza artificiale: Per rendere più efficaci le testimonianze dei detenuti nei centri australiani per migranti, un progetto usa immagini create con l’intelligenza artificiale sulla base dei loro racconti. Generando però ...