(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nel corso del primo festival del podcast “CHORA VOLUME 1” di Chora Media, tenutosi dal 16 al 18 febbraio presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e registrando il tutto esaurito in ogni evento,è intervenuto nell’episodio intitolato “Essere Milanesi”. Insieme a Vincenzo Lastrico, Andrée Ruth Shammah, Paola Zukar e Giuseppe De Bellis,ha condiviso i suoi 25 anni di successi con la squadra del Milan. Ha sottolineato che tali successi sono stati possibili anche grazie al contributo del presidente Silvio Berlusconi, cheha definito “un imprenditore visionario”.: I tifosi vanno coinvolti nel cambiamento del calcio Parlando di calcio,ha analizzato i cambiamenti nello sport in generale, osservando un impatto significativo ...

Stasera Monza-Milan , partita speciale per Daniel Maldini e per l'intera famiglia. Le dichiarazioni del classe 2001 al 'Corriere della Sera' (pianetamilan)

Paolo Cesare Maldini (Milano, 26 giugno 1968) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. È stato vicecampione del mondo nel 1994 e vicecampione d'Europa nel 2000 con la nazionale italiana.

Ha già detto sì: niente da fare per Maldini MilanLive.it

Papin ricorda Maldini: "In campo era impressionante, oggi sarebbe ideale per Guardiola" Milan News

Ordine: “L’inserimento di Thiaw comporta gravi scompensi, Bondo segna su assist di Maldini, una sorta di contrappasso”: Il giornalista Franco Ordine non è tenero nei confronti del difensore tedesco. Franco Ordine su Il Giornale ha espresso il suo parere sul 4-2 che il Monza ha rifilato al Milan. “Pioli ha l’esigenza di ...

Paolo Maldini ospite a ‘Essere Milanesi’: L'episodio è andato in onda durante "CHORA VOLUME 1", il primo Festival di Chora Media, tenutosi dal 16 al 18 febbraio presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ...

Ha già detto sì: niente da fare per Maldini: Salta questa opportunità per Paolo Maldini, che era stato contattato e cercato nelle ultime settimane. Ma non se ne farà nulla.